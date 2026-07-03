صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی پنشنرز کاسندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ

  • کراچی
بلدیاتی پنشنرز کاسندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ

کراچی (این این آئی)مختلف ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز (ٹی ایم سیز)کے ریٹائرڈ ملازمین نے پنشن، کمیوٹیشن، گریجویٹی اور ۔۔

پراویڈنٹ فنڈ کی عدم ادائیگی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی تمام قانونی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ میں پینشنرز اور وکلا کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں سینئر قانون دان ندیم شیخ ایڈووکیٹ، سلیم مائیکل ایڈووکیٹ، فہد علی ایڈووکیٹ، حارث امین بھٹی، الیفیز مائیکل، منیر احمد، رفیق عباسی اور دیگر شریک ہوئے جبکہ الائنس کے سربراہ سید ذوالفقار شاہ اور عباس احمد نے بھی معاونت کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جعلی بھرتیوں کو بنیاد بنا کر ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات روکنے کے اقدام کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا جبکہ تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کی عدم ادائیگی اور عدالت کی مقرر کردہ ایس او پیز پر عملدرآمد بھی درخواستوں کا حصہ ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈولفن فورس کی 6 ماہ میں کارروائیاں ، 160 سے زائد اشتہاری گرفتار، ناجائز اسلحہ برآمد

روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، انسداد گداگری مہم تیز کرنے کا فیصلہ

غیر محفوظ مین ہولز ،ڈویلپر کیخلاف مقدمہ ہوگا: ڈی جی ایف ڈی اے

یورپی یونین وفد کا واسا کسٹمر ریلیشنز سنٹر کا دورہ، کارکردگی کو سراہا

ریونیو عوامی خدمت سروسز کا دوسرا روز، عوامی مسائل سنے

قومی بیج و زرعی بایوٹیکنالوجی پالیسی 2025 پر مشاورتی اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ