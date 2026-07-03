صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد:گاؤں دودا پور میں شوہر بیوی کوقتل کرکے فرار

  • کراچی
جیکب آباد:گاؤں دودا پور میں شوہر بیوی کوقتل کرکے فرار

جیکب آباد (نمائندہ دنیا)جیکب آباد کے دوداپور تھانے کی حدود گاؤں حسین بخش میں مبینہ طور پر شوہر نے اپنی نوجوان بیوی کو قتل کر دیا اور فرار ہوگیا۔۔

، پولیس کے مطابق ملزم زاہد نے فائرنگ کرکے بیوی کو قتل کیا، مقتولہ کی لاش کو تعلقہ اسپتال گڑھی خیرو منتقل کیا گیا جہاں ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کی گئی، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کررہے ہیں تاہم قتل کی وجہ سے معلوم نہیں ہوسکی۔ دوسری جانب سانگھڑ کے تعلقہ کھپرو کے گاؤں وینھو دڑو میں پراسرار طور پر جاں بحق خاتون کے مقدمے کا اندراج نہ ہونے پر 24 گھنٹوں سے دھرنا جاری ہے۔ ورثا کا مؤقف ہے کہ خاتون کو ہراساں کرکے خودکشی پر مجبور کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ریلوے کو مکمل طور پر ڈیجیٹل ادارہ بنانے کیلئے کام شروع ،حنیف عباسی

چیئرمین سینیٹ سے پرتگالی سفیر کی ملاقات ،تعلقات بڑھانے کا عزم

مون سون ،راولپنڈی میں متعلقہ ادارے ہائی الرٹ

سپورٹس جرنلسٹس کمیٹی بنا کر تجاویز دیں ،عمل ہوگا ،وزیر اطلاعات

کھیوڑہ ،لڑکی سے اجتماعی زیادتی ، ملوث ملزم گرفتار

آئیسکو کا عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ