صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف علاقوں میں کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب

  • کراچی
مختلف علاقوں میں کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب

کراچی (آئی این پی)میئر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی بلدیہ ٹاؤن آمد، پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ کمیونٹی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔۔۔

میئر کراچی کے ہمراہ ایم پی اے آصف موسیٰ، ٹاؤن چیئرمین بلدیہ کریم آسکانی اور دیگر بھی موجود تھے ۔اس موقع پر میئر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیاتی حکومت کے شہر میں بہتری کے اقدامات کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہوگئے ہیں۔ ماضی میں شہریوں کے لیے سماجی تقریبات کے انعقاد کی مناسب سہولت موجود نہیں تھی، اب مختلف علاقوں میں کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ہم شہریوں کو مزید سماجی سہولیات فراہم کریں گے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کے قیام کو فروغ مل سکے ۔ میئر کراچی نے ڈی جی ٹیکنیکل سروسز، بلدیہ عظمیٰ کراچی کو مزید کمیونٹی سینٹرز کے قیام کے حوالے سے جامع تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صنعتوں کو سستی توانائی کی فراہمی ناگزیر :ایف پی سی سی آئی

داتادربار پر توسیعی کام جلد مکمل ہوجائیگا:ایڈمنسٹریٹر

لاہور پولیس شہداء کے اہلخانہ کیلئے ویلفیئر پیکیج، کروڑوں کی ادائیگی

فرسٹ ائر امتحانات:3امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے

اضافی پراپرٹی ٹیکس پر ریلیف، صرف 25فیصد وصولی کا اعلان

پیرا اہلکار شہریوں کیساتھ نرم رویہ اختیار کریں:کمشنر لاہور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ