صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی کردار قابلِ تحسین، تنظیم اسلامی

  • کراچی
امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی کردار قابلِ تحسین، تنظیم اسلامی

دادو (ڈسٹرکٹ ڈیسک)امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی کردار قابلِ تحسین ہے ، لیکن اپنے گھر کو درست کرنے پر بھی توجہ دی جائے ۔ عوام کو اُن کے تمام آئینی حقوق دیئے جائیں گے تو اُن کی ناراضگی دور ہوگی۔

ملکی سا لمیت کے لیے قرآن و سنت کی بالادستی والے نظام کا نفاذ ناگزیر ہے ۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات شروع کروانے میں پاکستان نے جس طرح مثبت کردار ادا کیا وہ خوش آئند ہے اور اُسے عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ اِس سے آگے بڑھ کر اپنے گھر کو درست کرنے اور پھر عالمِ اسلام کے اتحاد کیلئے کمرکسنے کی ضرورت ہے ۔ اُنہوں نے کہا کہ بلوچستان اور کے پی میں پرتشدد واقعات لمحۂ فکریہ ہیں، اگرچہ اِس میں ‘فتنہ ہندوستان’ کا کردار ہے لیکن اِن صوبوں کے عوام کے ساتھ زیادتیوں کے نتیجے میں عدم اعتماد اور ناراضگی کی فضا پیدا ہوئی، جس کا جلد ازالہ ضروری ہے ۔ پھر یہ کہ آزاد کشمیر میں عوامی احتجاج پرحکومتی کریک ڈاؤن سے نہ صرف پاکستان کے کشمیر پر اصولی مؤقف میں کمزوری پیدا ہوئی، بلکہ بھارت سمیت پاکستان دشمن قوتیں آزاد کشمیر کے حالات کو مزید بگاڑنے کے لیے متحرک ہوچکی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ستھراپنجاب پروگرام کو عالمی پذیرائی مل رہی :ذیشان رفیق

کمشنر کا بیوٹیفکیشن سکیموں میں کام پر اظہار عدم اطمینان

کوٹلہ قاسم خان کے مکینوں کا مجرمانہ سرگرمیوں پر احتجاج

ڈپٹی کمشنر کا دورہ سول ہسپتال ، سہو لیات کا جائزہ

گجرات:پانچ فوڈ پو ائنٹس کو جرمانے ،مضر صحت مٹھائی تلف

سیالکوٹ :گھنٹوں لوڈشیڈنگ‘شہری ذہنی مریض بننے لگے

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل