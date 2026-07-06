صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایچ اے میں ٹریفک حادثہ، ریسکیو 1122سندھ کا بروقت رسپانس

  • کراچی
ڈی ایچ اے میں ٹریفک حادثہ، ریسکیو 1122سندھ کا بروقت رسپانس

کراچی (این این آئی)ڈی ایچ اے فیز 6 کے علاقے خیابانِ راحت کے قریب ٹریفک حادثے کی اطلاع ملتے ہی سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 کے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے فوری طور پر ڈیزاسٹر ریسپانس وہیکل اور۔۔۔

 ایمبولینس روانہ کی گئی۔ ترجمان ریسکیو 1122 سندھ جسان الحسیب کے مطابق ریسکیو ٹیمیں چند ہی لمحوں میں موقع پر پہنچ گئیں اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ امدادی و ریسکیو کارروائیاں شروع کر دیں۔ترجمان نے بتایا کہ حادثہ  تیز رفتار ٹینکر کے سڑک کنارے نصب بجلی کے کھمبے سے ٹکرانے کے بعد الٹ جانے کے باعث پیش آیا، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار تین افراد اندر پھنس گئے ۔ ریسکیو اہلکاروں نے خصوصی ریسکیو آلات کی مدد سے متاثرین کو نکالنے کے لیے فوری آپریشن کیا۔ریسکیو ٹیم نے 13 سالہ حزیفہ ولد یاسر کو بحفاظت نکال کر موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی، جبکہ 24 سالہ سہیل ولد نیاز کو بھی محفوظ طریقے سے باہر نکال کر ضروری طبی سہولیات مہیا کی گئیں۔ترجمان کے مطابق آپریشن کے دوران ٹینکر کے نیچے دبے ایک شخص کو بھی نکالا گیا، تاہم وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر بھکر کا ترقیاتی کاموں اور کلورکوٹ ہسپتال کا معائنہ

نئے اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گل نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں

شہری کے گودام سے 44 لاکھ کے سگریٹ لے اڑے

جوہر آباد میں سٹریٹ لائٹ کا نظام درہم برہم

گرمی اور حبس نے شہریوں کو بے حال کر دیا

ویسٹ مینجمنٹ پروگرام مبینہ بے ضابطگیوں سے افادیت کھو بیٹھا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ