صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈین گٹکا کی اسمگلنگ ناکام،کار بھی ضبط

  • کراچی
انڈین گٹکا کی اسمگلنگ ناکام،کار بھی ضبط

کراچی(آئی این پی )کراچی میں تھانہ گلشن اقبال پولیس نے راشد منہاس روڈ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے سمگلنگ میں ملوث2ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ۔۔۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان گاڑی کے ذریعے بھاری تعداد میں انڈین گٹکا (Z-21) کی اسمگلنگ کر رہے تھے ،کارروائی کے دوران ملزمان کی گاڑی سے انڈین گٹکا Z-21 کے 60 عدد پیکٹس برآمد کر لیے گئے ،پولیس نے گٹکا کی سپلائی میں استعمال ہونے والی کار کو بھی ضابطے کے تحت اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مون سون بارشیں ، سبزیوں کی قیمتیں مزید بڑھنے کاخدشہ

سموگ تدارک مہم،ڈرائیورز کا لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ

شہریوں کا لاہور کینال، سوئمنگ پولز اور ٹیوب ویلوں کا رخ

عوامی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر گامزن ہیں:ن لیگ

ہیلتھ کیئر کی کارروائیاں، مزید 646 ناجائز مراکز سیل

بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ