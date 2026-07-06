صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ، سلیم ترابی

  • کراچی
شہری آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ، سلیم ترابی

کراچی (این این آئی)مرکزی میلاد الائنس پاکستان کے بانی چیف آرگنائزر محمد سلیم ترابی نے کہا ہے کہ کراچی ملک کا سب سے بڑا معاشی، تجارتی اور صنعتی شہر ہونے کے باوجود بنیادی شہری سہولیات سے محروم ہوتا جا رہا ہے ۔۔۔۔

 شہریوں کو روزانہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں، گندگی، سیوریج کے مسائل، ٹریفک جام اور ناقص بلدیاتی انتظامات کا سامنا ہے ، جس کے باعث عوام کی زندگی اجیرن بن چکی ہے ۔ مختلف علاقوں کے دورے کے موقع پرکارکنان اہلسنّت حنفی بریلوی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کی بیشتر گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جگہ جگہ گڑھے حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کا الوداعی تحفہ، ڈائیلسز سنٹر اور ای لائبریری کا افتتاح

واسا کا بڑا فیصلہ، روڈ سائیڈ ڈرینز آپریشنز ڈائریکٹوریٹ کے سپرد

جھنگ : کرپشن اور ناقص تفتیش پر متعدد اہلکاروں کو سزائیں

زرعی یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ ، 12 ہزار 678 امیدوار شریک

جھنگ میں غیر قانونی منی پٹرول پمپ شہریوں کے لیے خطرہ، کارروائی کا مطالبہ

غیر معیاری کھویا فروخت کرنے والے یونٹ کو سیل کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ