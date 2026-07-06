صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول قیمتوں میں معمولی کمی شرمناک مذاق،منعم ظفر

  • کراچی
پٹرول قیمتوں میں معمولی کمی شرمناک مذاق،منعم ظفر

حکمرانوں کی شاہ خرچیاں، پروٹوکول اور عیاشیاں بدستور جاری ہیںکوثر ٹاؤن میں پارک اورگلیوں میں پیور بلاک منصوبے کے افتتاح

کراچی (اسٹاف رپورٹر) امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمت میں صرف ایک روپے 97پیسے کمی عوام کے ساتھ شرمناک مذاق ہے ،پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، مگر پاکستان میں عوام کو اس کا فائدہ نہیں دیا جا رہا، جبکہ حکمرانوں کی شاہ خرچیاں، پروٹوکول اور عیاشیاں بدستور جاری ہیں،دوسری طرف عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ امیرجماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر منصفانہ اضافے اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک جاری رہے گی،عوام ظلم، ناانصافی اور کرپشن کے خلاف جماعتِ اسلامی کا ساتھ دیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ماڈل کالونی کے تحت کوثر ٹاؤن میں حضرت عثمان غنیؓ فیملی (خواتین) پارک کے افتتاح، مہران ٹاؤن سے پاک کوثر ٹاؤن تک تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر طویل سڑک، یوسی 7 میں دس گلیوں میں پیور بلاک منصوبے کے افتتاح اور بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر کے عوام کو پانی، سیوریج، صحت، تعلیم اور بنیادی انفرااسٹرکچر کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ، مگر بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے کراچی کو مسلسل نظر انداز کیا ہے ۔جماعت اسلامی کے منتخب بلدیاتی نمائندے صرف اپنے دائرہ اختیار تک محدود نہیں بلکہ پانی، سیوریج اور دیگر شہری مسائل بھی اپنے محدود وسائل سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کراچی کے 9 ٹاؤنز کی تین سالہ کارکردگی میڈیا اور عوام کے سامنے پیش کرے گی۔ عباسی شہید اسپتال کے ہاؤس آفیسرز اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز 2ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج ہیں،نوجوان ڈاکٹرز کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کا الوداعی تحفہ، ڈائیلسز سنٹر اور ای لائبریری کا افتتاح

واسا کا بڑا فیصلہ، روڈ سائیڈ ڈرینز آپریشنز ڈائریکٹوریٹ کے سپرد

جھنگ : کرپشن اور ناقص تفتیش پر متعدد اہلکاروں کو سزائیں

زرعی یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ ، 12 ہزار 678 امیدوار شریک

جھنگ میں غیر قانونی منی پٹرول پمپ شہریوں کے لیے خطرہ، کارروائی کا مطالبہ

غیر معیاری کھویا فروخت کرنے والے یونٹ کو سیل کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ