جامعہ اردو کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائیگا،وفاقی وزیرتعلیم
تعلیمی اداروں میں بہتری اور اساتذہ کو سازگار ماحول فراہم کرنا مشن ڈاکٹر خالد مقبول سے جامعہ کے اساتذہ اور ملازمین پر مشتمل وفد کی ملاقات
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد پر وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے جامعہ اردو کے اساتذہ اور ملازمین پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے اہم ملاقات کی، اس موقع پر سینئر مرکزی رہنما و رکن قومی اسمبلی سید امین الحق، مرکزی رہنما عبدالقادر خانزادہ، انچارج اے پی ایم ایس او حافظ شہریار اور اراکین مرکزی کابینہ بھی موجود تھے ، وفد میں گلشن کیمپس سے سعدیہ خلیق، افتخار طاہری، راشد تنویر، مرشد رضا، اخلاق حسین جبکہ عبدالحق کیمپس سے روشن سومرو، عرفان عزیز، اصغر دشتی اور اقبال نقوی شامل تھے ، ملاقات کے دوران وفد نے وفاقی اردو یونیورسٹی کی موجودہ ابتر صورتحال، اساتذہ کے دیرینہ واجبات، جامعات کے مالی بجٹ اور وائس چانسلر کی جانب سے ادارے میں ہونے والے سنگین نقصانات و انتظامی من مانیوں سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تعلیم نے وفد کو یقین دلایا کہ تعلیمی اداروں میں بہتری لانا اور اساتذہ کو سازگار ماحول فراہم کرنا ان کا مشن ہے اور اسی سلسلے میں اس سال وفاقی اردو یونیورسٹی کی سالانہ گرانٹ میں 20 فیصد کا نمایاں اضافہ کیا گیا ہے ،یونیورسٹی کو موجودہ مالی بحران سے نکالنے کے لیے بیل آؤٹ پیکیج بھی فراہم کیا جائے گا جبکہ جامعہ کے تمام انتظامی و مالی مسائل کی شفاف انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی آئندہ 30 روز میں کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں جامعہ کے نقصانات کا تعین اور تدارک کیا جائے گا۔