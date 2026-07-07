صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاندی برآمدگی کیس،ملزمان کی بعدازگرفتاری ضمانت

  • کراچی
چاندی برآمدگی کیس،ملزمان کی بعدازگرفتاری ضمانت

ایک لاکھ روپے کے مچلکے اور اسی مالیت کے ذاتی ضمانتی بانڈ جمع کرانے کا حکمملزمان کو ضمانت سے محروم رکھنے کی کوئی غیر معمولی وجہ نہیں،سندھ ہائیکورٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے 500 کلو گرام چاندی کی برآمدگی سے متعلق کسٹمز کے مقدمے میں گرفتار تین ملزمان محمد عرفان اقبال، محمد توقیر اور ذیشان شاہ کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ایک، ایک لاکھ روپے کے مچلکوں اور اسی مالیت کے ذاتی ضمانتی بانڈ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عمر سیال نے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ بادی النظر میں مقدمے میں متعدد ایسے قانونی اور حقائق پر مبنی سوالات موجود ہیں جن پر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے ، اس لیے ملزمان کو ضمانت سے محروم رکھنے کی کوئی غیر معمولی وجہ موجود نہیں۔ فیصلے کے مطابق کسٹمز حکام نے 9 اور 10 مارچ 2026 کی درمیانی شب اطلاع ملنے پر صدر کے گولڈ ٹاور کی 14ویں منزل پر واقع کمرشل اپارٹمنٹس میں بغیر سرچ وارنٹ چھاپہ مارا۔

جہاں سے 500 کلو گرام چاندی سلاخوں اور راڈز کی صورت میں برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ کسٹمز کے مطابق ملزمان چاندی کی ملکیت یا قانونی درآمد سے متعلق کوئی دستاویز پیش نہیں کرسکے ، جس پر چاندی ضبط کرلی گئی۔عدالت نے قرار دیا کہ ایف آئی آر اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت ریکارڈ کیے گئے بیانات میں نمایاں تضاد موجود ہے ۔ عدالت کے مطابق ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھاپے کے وقت صرف ملزم عرفان اقبال موجود تھا، جو ملزم محمد توقیر کے ہاں 25 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پر مزدوری کرتا تھا، جبکہ ایف آئی آر میں دونوں کی موجودگی ظاہر کی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حفاظتی آڈٹ : نجی سکولوں و ٹیوشن سنٹرز کی 25 فیصد عمارتیں خستہ حال قرار

تعلیمی بورڈ ملتان میں کمشنر عامر کریم کے اعزاز میں الوداعیہ

گولڈن جوبلی تقریبات ترقی اور روایات کی عکاس :رمیش سنگھ

ڈی پی او نے غفلت برتنے پر 3اہلکار برخاست کر دئیے

ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی اشیائے خورونوش کے نئے نرخ مقرر

ڈپٹی کمشنر نے چارج سنبھال کر کارکردگی اجلاس طلب کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس