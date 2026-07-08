میرپور خاص:ٹول ٹیکس کیخلاف احتجاج، حیدر آباد روڈ بلاک
ٹول پلازا کے قریب کی آبادیوں سے ٹیکس وصولی کیخلاف احتجاج کیا گیاٹریفک معطل ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں، مسافروں کو پریشانی کا سامنا
میرپور خاص (بیورو رپورٹ )ٹول ٹیکس کے خلاف احتجاج کے باعث حیدرآبادمیرپورخاص مین روڈ بلاک کردی گئی، جس سے ٹریفک معطل ہوگئی، تفصیلات کے مطابق میرپورخاص ٹول پلازا کے قریب واقع گوٹھ سلطان آباد اور دیگر ملحقہ آبادیوں کے درجنوں مکینوں نے مبینہ ناجائز ٹول ٹیکس وصولی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حیدرآباد-میرپورخاص مین روڈ بلاک کر دی جس کے باعث دونوں جانب گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں اور ٹریفک کی روانی مکمل طور پر معطل ہو گئی احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ ٹول پلازا کے قریب ایک عرصے سے رہائش پذیر ہیں تاہم گھر کے کام کاج سے ٹول پلازا سے کء بار آتے جاتے ہر مرتبہ ان سے ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جس سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے ان کا مؤقف تھا کہ مقامی رہائشیوں کے لیے ٹول ٹیکس میں خصوصی رعایت یا مکمل استثنا دیا جانا چاہیے ۔ احتجاجی مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری طور پر تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ حکام فوری طور پر مذاکرات کرکے مسئلے کا مستقل حل نکالیں۔