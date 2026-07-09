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والد کا نافرمانی پر بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف

  • کراچی
والد کا نافرمانی پر بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)بلدیہ ٹاؤن گلشنِ غازی میں گھر سے نوجوان کی لاش ملنے کے کیس میں پیشرفت ہوئی ہے ، باپ بیٹے کے قتل میں ملوث نکلا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ۔

پولیس کے مطابق والد نے نافرمانی پر بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان چھ سات روز سے گھر سے غائب تھا اور اہلِخانہ اس کو تلاش کر رہے تھے ، گزشتہ روز گھر آنے پر والد نے بیٹے پر تشدد کیا۔پولیس کے مطابق والد کے تشدد سے بیٹا جاں بحق ہو گیا تھا۔واقعہ گزشتہ شام پیش آیا تھا جس کے بعد خاموشی سے تدفین کی کوشش جاری تھی، اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر لاش تحویل میں لی۔پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کا تعلق صوابی سے ہے ، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

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