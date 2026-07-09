صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد

  • کراچی
ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد

کراچی (آئی این پی)ایسٹ زون، تھانہ ماڈل کالونی پولیس کی کارروائی کی گئی ۔ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد کرلیا۔

تھانہ ماڈل کالونی پولیس نے دورانِ گشت مہران ڈپو شیٹ نمبر 1 میں کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے والے ایک ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزم کی شناخت بلال محمد بخش ولد چنیسر کے نام سے ہوئی۔ملزم کے قبضے سے ایک عدد 222 بور رائفل، ایک عدد 9MM پسٹل، 10 عدد زندہ راؤنڈز، دونوں ہتھیاروں کے لائسنس اور جائے وقوعہ سے 17 عدد فائر شدہ خول برآمد کر لیے گئے ۔ملزم کے خلاف مقدمہ الزام نمبر درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خانیوال میں 105 ملین لاگت سے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری، انتظامیہ متحرک

سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیاریاں مکمل

مینگو فیسٹیول ، تمام انتظامات بروقت مکمل کئے جائیں ‘ ڈپٹی کمشنر

ویمن یونیورسٹی :مصنوعی ذہانت لازمی مضمون قرار دے دیا

تعلیمی بورڈ میں شفافیت، میرٹ اولین ترجیح ہوگی، اعجاز احمد

سوسائٹی آف سرجنز ملتان چیپٹر کی نئی کابینہ کی حلف برداری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن