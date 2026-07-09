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سری لنکن رقص پر مبنی تقریب کا انعقاد

  • کراچی
سری لنکن رقص پر مبنی تقریب کا انعقاد

کراچی(این این آئی)آرٹس کونسل اور کراچی میں سری لنکا کے قونصل خانے کے اشتراک سے سری لنکن رقص پر مبنی تقریب ‘‘Kanya’’ کا انعقاد آڈیٹوریم ون میں کیا گیا۔

تقریب میں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ ، قونصل جنرل سری لنکا سنجیوا پٹیویلا، ڈپٹی ہائی کمشنر بنگلہ دیش، قونصل جنرل عراق، قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر برطانیہ ، قائم مقام قونصل جنرل چین،ڈپٹی قونصل جنرل تھائی لینڈسمیت معزز شخصیات کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز پاکستان اور سری لنکا کے قومی ترانے بجا کر کیا گیا جبکہ سری لنکا کی روایتی رسم کے مطابق معزز مہمانوں نے تیل کا چراغ بھی روشن کیا۔ چراغ روشن کرنے کی روایت دوستی، اتحاد اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت ہے ۔ ثقافتی پروگرام کا مقصد پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینا تھا۔

 

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