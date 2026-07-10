کم تنخواہ، اضافی ڈیوٹی کیخلاف پیپلز بس سروس ڈرائیورز کا احتجاج، سروس متاثر
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلز بس سروس کے ڈرائیوروں نے کم تنخواہ اور اضافی ڈیوٹی کے خلاف احتجاج کیا۔۔۔
، ڈرائیور یو پی ڈپو میں جمع ہوئے اور انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے جس کے باعث بس سروس جزوی طور پر متاثر ہوئی۔مظاہرین کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیور کی تنخواہ کو ٹرپ سسٹم سے منسلک نہ کیا جائے ، ہر ماہ چار چھٹیاں اور مفت طبی سہولت فراہم کی جائے ۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ ڈرائیور ڈیوٹی پوری نہیں کرتے اس لیے تنخواہوں کو ٹرپ سے منسلک کیا، دن میں دو ٹرپس کی ماہانہ 60 ہزار تنخواہ دی جاتی ہے ۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اضافی ٹرپ کے پیسے ڈرائیورز کو الگ سے دیے جاتے ہیں، کچھ ڈرائیورز نے آپریشنز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے ۔