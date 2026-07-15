دو ہفتوں میں فیصلے کی ہدایت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے قطری فوج میں ملازم پاکستانی شہری کیخلاف سفری پابندیوں کیخلاف درخواست پر متعلقہ اتھارٹی کو ہدایت کی کہ وہ درخواست گزار کی نمائندگی پر قانون کے مطابق دو ہفتوں کے اندر فیصلہ کرے۔
سندھ ہائی کورٹ نے قطری فوج میں ملازم پاکستانی شہری کیخلاف سفری پابندیوں کیخلاف درخواست پر متعلقہ اتھارٹی کو ہدایت کی کہ وہ درخواست گزار کی نمائندگی پر قانون کے مطابق دو ہفتوں کے اندر فیصلہ کرے۔
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