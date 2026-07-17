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ہیوی ٹریفک کے خونی حادثات کا سلسلہ جاری ،2نوجوان جاں بحق

  • کراچی
ہیوی ٹریفک کے خونی حادثات کا سلسلہ جاری ،2نوجوان جاں بحق

کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں ہیوی ٹریفک کے خونی حادثات کا سلسلہ جاری ہے ،ایک جونوان دوٹریلروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں جب کہ دوسرا واٹرٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق ہوگیا۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق اسٹیل ٹاؤن لنک روڈ ٹول پلازہ کے قریب دوٹریلروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔ریسکیوحکام کے مطابق جاں بحق نوجوان کی شناخت 25 سالہ محمد آصف کے نام سے کی گئی۔ادھرنجی ٹی وی کے مطابق حبیب چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی وجہ سے خونی حادثہ پیش آیا۔ریسکیو حکام نے بتایا کہ حادثے میں موٹرسائیکل سوار ٹینکر کی زد میں آکر کچل کر جاں بحق ہوگیا جس کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 20 سالہ توصیف کے نام سے ہوئی جس کے اہل خانہ کو حادثے سے متعلق اطلاع دے دی ہے ۔

 

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