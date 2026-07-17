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مالی فراڈ کے مقدمے میں گرفتار 2ملزمان کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ

  • کراچی
مالی فراڈ کے مقدمے میں گرفتار 2ملزمان کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے گلستانِ جوہر میں قائم مبینہ غیر قانونی کال سینٹر کے ذریعے غیر ملکی شہریوں سے۔۔۔

 مالی فراڈ کے مقدمے میں گرفتار دو ملزمان کو 17 جولائی تک جسمانی ریمانڈ پر نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی کے حوالے کردیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں این سی سی آئی اے نے گرفتار ملزمان حیدر عمرانی اور ایان کو پیش کیا اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان گلستانِ جوہر میں قائم ایک مبینہ غیر قانونی کال سینٹر چلا رہے تھے جہاں سے بیرون ملک شہریوں کو ہیلتھ انشورنس کی آڑ میں دھوکا دے کر مالی فراڈ کیا جاتا تھا۔ 

 

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