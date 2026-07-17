صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دعوت اسلامی کے تحت استقبال ربیع الاول اجتماع کی تیاریاں

  • کراچی
دعوت اسلامی کے تحت استقبال ربیع الاول اجتماع کی تیاریاں

کراچی (این این آئی)دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 26 جولائی بروز اتواربعد نماز عشاء نشتر پارک کراچی میں عظیم الشان استقبال ربیع الاول اجتماع منعقد ہوگا۔۔۔

 جس کی تیاریاں باقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ہیں۔ اجتماع کے کامیاب انعقاد اور بہترین انتظامات کو یقینی بنانے کیلئے مختلف شعبہ جات میں ذمہ داران اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔اسی سلسلے میں رکن شوریٰ و نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا عطاری نے دیگر ذمہ داران کے ہمراہ نشتر پارک کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اجتماع کے مختلف انتظامی امور کا جائزہ لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ