صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی مسائل پرسیاست نہیں، اتفاق رائے کی ضرورت، ریحان راجپوت

  • کراچی
قومی مسائل پرسیاست نہیں، اتفاق رائے کی ضرورت، ریحان راجپوت

پی پی کاپانی پرسندھ کارڈ کھیلنا عوام کوگمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے ، ایم پی اےپانی سندھ ہی نہیں پاکستان کا مسئلہ، پیپلز پارٹی کو اے پی سی بلانی چاہئے تھی، بیان

حیدر آباد (بیورو رپورٹ )تحریک انصاف لطیف آباد پی ایس 63 کے رکن سندھ اسمبلی محمد ریحان راجپوت نے بیان میں کہا کہ قومی مسائل پر سیاست نہیں، قومی اتفاقِ رائے کی ضرورت ہے ۔پیپلز پارٹی کا پانی پر سندھ کارڈ کھیلنا عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے ، سندھ کے عوام اب نعروں نہیں، کارکردگی، کرپشن اور عوامی مسائل کا حساب مانگ رہے ہیں جن سے چھپنے کیلئے پیپلز پارٹی نے پانی پر سیاست شروع کردی، پیپلز پارٹی ریلیاں نکال کر یہ تاثر دینے کی کوشش کررہی ہے کہ شاید پانی پر سندھ کے ساتھ نا انصافی ہورہی ہے ، پانی کا مسئلہ صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کا ہے ، پیپلز پارٹی کو اس مسئلے پر صوبائی اسمبلی اور پورے سندھ میں آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی، سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے تھا۔

انھوں نے کہا کہ سندھ کے ساتھ وفاق میں بھی پیپلزپارٹی کی حکومت ہے ، ن لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کے کندھوں پر کھڑی ہے ، بھارت کی آبی جارحیت صرف سندھ کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بقا، معیشت اور آنے والی نسلوں کے مستقبل سے جڑا ہوا قومی چیلنج ہے ، اس پر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوسکتی ہے ، اس مسئلے پر پوری دنیا کو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے جسے امریکہ اور ایران کی جنگ پر پوری دنیا نے توجہ دی، پانی کا مسئلہ مذاق نہیں ہے اگر آبی مسئلے پر پاکستان بھارت میں جنگ ہوئی تو پونے دو ارب کی آبادی متاثر ہوگی پانی کا مسئلہ وہ ہے جس پر جنگیں ہوئی ہیں پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ بھارت سے کہے کہ وہ آبی جارحیت سے باز آجائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

معاہدے پر بطور گواہ دستخط کرنا جعلسازی نہیں:ہائیکورٹ

جنرل ہسپتال ،ایک ماہ کے دوران 8 نومولود بچوں کی زندگیاں بچائی گئیں

میوہسپتال :کروڑوں کے سٹنٹس ، بیلونز میں بے ضابطگیاں

ڈی ایس کا ریلوے سٹیشن کا دورہ ،گودام،وینڈنگ سٹالز کا معائنہ

کم عمرڈرائیورزودیگر خلاف ورزیاں، جنرل ہولڈ اپ کااعلان

2روزہ کلر اینڈ چیم ایکسپو 2026 کا افتتاح

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل