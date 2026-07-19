صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور بٹھورو اسپتال میں مبینہ غفلت سے بچہ ہلاک، ورثاکا احتجاج

  • کراچی
میرپور بٹھورو اسپتال میں مبینہ غفلت سے بچہ ہلاک، ورثاکا احتجاج

بدھو تالپر (نامہ نگار)میرپور بٹھورو کے گاؤں شیر خان لونڈ کے رہائشی 9 سالہ اسد ولد بلاول لونڈ کو ڈائریا کی شکایت پر تعلقہ اسپتال لایا گیا۔

ورثا کا الزام ہے کہ ڈاکٹر نے بچے کا معائنہ کیے بغیر دوا کا پرچہ لکھ کر واپس بھیج دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بعد میں بچے کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی اور اسپتال پہنچنے سے قبل ہی وہ دم توڑ گیا۔ واقعے کے بعد ورثا نے اسپتال کے مرکزی گیٹ پر احتجاج کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ڈی ایچ او نے ورثا کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بچے کو اسپتال میں علاج فراہم کیا گیا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

معاہدے پر بطور گواہ دستخط کرنا جعلسازی نہیں:ہائیکورٹ

جنرل ہسپتال ،ایک ماہ کے دوران 8 نومولود بچوں کی زندگیاں بچائی گئیں

میوہسپتال :کروڑوں کے سٹنٹس ، بیلونز میں بے ضابطگیاں

ڈی ایس کا ریلوے سٹیشن کا دورہ ،گودام،وینڈنگ سٹالز کا معائنہ

کم عمرڈرائیورزودیگر خلاف ورزیاں، جنرل ہولڈ اپ کااعلان

2روزہ کلر اینڈ چیم ایکسپو 2026 کا افتتاح

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل