صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندھکوٹ:گاڑی نے موٹر سائیکل کچل دی، ایک جاں بحق

  • کراچی
کندھکوٹ:گاڑی نے موٹر سائیکل کچل دی، ایک جاں بحق

کندھ کوٹ (نامہ نگار)کندھ کوٹ میں سوکڑ پل کے قریب مزدا گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں نوجوان جاوید کھوسو موقع پر جاں بحق، جبکہ حیدر شیخ اور شہباز شیخ شدید زخمی ہو گئے۔۔۔

 ریسکیو ٹیم نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جبکے ہ لاش ضروری قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کردی گئی، زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد سکھر منتقل کر دیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آزاد کشمیر انتخابات کیلئے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

چینی وفد اور شافع حسین کی ملاقات‘ سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق

آزاد کشمیر الیکشن میں ن لیگ کی کامیابی ضروری : سعد رفیق

کمشنر کا سیالکوٹ کا دورہ، ممکنہ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا شہر کا دورہ، صفائی، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

دریائے چناب کی مسلسل نگرانی‘ اداروں کو الرٹ رہنے کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس