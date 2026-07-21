شاہ لطیف ٹاؤن:ہوٹل مالک نے غریب مزدور پر کھولتا ہوا تیل پھینک دیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہرِ قائد کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک بااثر ہوٹل مالک نے مبینہ طور پر غریب مزدور پر کھولتا ہوا گرم تیل پھینک دیا، جس کے نتیجے میں نوجوان مزدور کا 17 فیصد جسم جھلس گیا ہے ۔متاثرہ نوجوان نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ دکانوں کے آگے صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا۔
واقعے والے دن اس نے صفائی کا کام مکمل کرنے کے بعد ہوٹل مالک سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، جس پر مالک شدید ناراض ہو گیا۔نوجوان کے مطابق وہ قریبی جوس والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ہوٹل مالک وہاں آیا، اسے دھکا دیا اور اس پر گرم تیل پھینک دیا۔ متاثرہ نوجوان نے ابتدائی طور پر شکوہ کیا کہ پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی، مجھے انصاف فراہم کیا جائے ۔دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی متاثرہ نوجوان کو فوری طور پر قانونی لیٹر دے کر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔پولیس نے نوجوان کے والد کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔
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