وائس چانسلر کا شعبہ جات کا دورہ
کراچی(سٹی ڈیسک)سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب صحرائی نے کلاس رومز، فیکلٹی رومز، انتظامی عہدیداران کے دفاتر کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیب، آڈیٹوریم اور دیگر عمارتوں کا معائنہ کیا۔
سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجیب صحرائی نے کلاس رومز، فیکلٹی رومز، انتظامی عہدیداران کے دفاتر کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیب، آڈیٹوریم اور دیگر عمارتوں کا معائنہ کیا۔
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