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صدر میں سڑک کنارے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن، 13 ہوٹل سربمہر

  • کراچی
صدر میں سڑک کنارے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن، 13 ہوٹل سربمہر

صدر میں سڑک کنارے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن، 13 ہوٹل سربمہر ہوٹل مالکان فٹ پاتھ اور سڑک پر کرسیاں لگا کر کاروبار کر رہے تھے ،گرومندر میں بھی آپریشنکراچی(آئی این پی )ضلعی انتظامیہ کراچی نے شہر بھر میں تجاوزات اور سڑکوں پر قائم رکاوٹوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کردیا۔ری دور کریں۔

ضلعی انتظامیہ کے مطابق صدر میں داؤد پوتہ روڈ پر سڑک کی سائیڈ پر تجاوزات قائم کرنے پر 13 ہوٹلوں کو سربمہر کر دیا گیا ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہوٹل مالکان فٹ پاتھ اور سڑک پر کرسیاں لگا کر کاروبار کر رہے تھے جس سے عام شہریوں اور ٹریفک کی رفت و آمد شدید متاثر ہو رہی تھی۔ایک اور بڑی کارروائی کے دوران نارتھ ناظم آباد میں واٹر کارپوریشن کی اورنگی ریزروائر کی زمین لینڈ مافیا کے قبضے سے واگزار کرا لی گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر وسطی طحہ سلیم کے مطابق اس زمین پر عرصے سے قبضہ قائم تھا، اور اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی ایکشن جاری ہے ۔اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے نمائش سے گرومندر آتے ہوئے روڈ سائیڈ پر موجود تمام تجاوزات کو مکمل طور پر ہٹا دیا ہے ، جبکہ عالمگیر روڈ، شہید ملت روڈ اور ماڈل کالونی لیاقت علی خان روڈ پر بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے راستے صاف کر دیے گئے ہیں۔کمشنر کراچی نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والی تمام رکاوٹیں فو

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