صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر ملکی شہریوں کا ڈیٹا فروخت کیس،ملزم دانش پرویز کی ضمانت منظور

  • کراچی
غیر ملکی شہریوں کا ڈیٹا فروخت کیس،ملزم دانش پرویز کی ضمانت منظور

کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے غیر ملکی شہریوں کے ذاتی اور بینکنگ ڈیٹا کی مبینہ غیر قانونی خرید و فروخت کے ۔۔

مقدمے میں گرفتار ملزم دانش پرویز کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی گلریز میمن نے قرار دیا کہ مقدمے میں عائد کیے گئے الزامات بادی النظر میں مزید تفتیش کے متقاضی ہیں، جبکہ ملزم سے مزید جسمانی تفتیش کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے بعد از گرفتاری ضمانت دی جا سکتی ہے ۔ سرکاری وکیل کے مطابق 9 جولائی کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر منظور کالونی کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم دانش پرویز کو گرفتار کیا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر صحت کی زیرصدارت اجلاس، ویکسین تیاری پر پیشرفت کاجائزہ

پاکستان اورترکیہ میں ماحولیاتی پروگرامزشروع کرنے پراتفاق

ڈپٹی کمشنر مری کا شہرمیں جاری تعمیراتی منصوبوں کاجائزہ

جنگلات اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیاجائیگا:ڈی سی راولپنڈی

حکومت مذاکرات کیلئے عمران ،قیادت سے رابطہ کرے :علی محمد

مری بریوری میں ربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پروڈکشن لائن کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ