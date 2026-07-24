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بجلی، پانی اور گیس بحران، حکومت مافیا کے خلاف کارروائی کرے ، بلال عباس

  • کراچی
بجلی، پانی اور گیس بحران، حکومت مافیا کے خلاف کارروائی کرے ، بلال عباس

کراچی(این این آئی)پاکستان سنی تحریک کے مرکزی صدر صاحبزادہ علامہ بلال عباس قادری نے کہا ہے کہ کراچی میں بجلی، پانی اور۔۔۔

 گیس جیسی بنیادی سہولیات عوام کے لیے نایاب ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ متعلقہ اداروں کی ناقص کارکردگی اور انتظامی غفلت کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ کنڈا مافیا، پانی چوروں، گیس چوروں اور ٹینکر مافیا کے خلاف بلاامتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے ۔

 

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