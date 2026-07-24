صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص کارکردگی پر 100 سے زائد افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی

  • کراچی
ناقص کارکردگی پر 100 سے زائد افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن توحید رحمان نے محکمانہ نظم و ضبط یقینی بنانے کیلئے بڑے پیمانے پرمحکمانہ کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔۔۔

، فرائض میں غفلت، غیر حاضری، بدعنوانی اور ناقص کارکردگی پر ساوتھ انوسٹی گیشن کے 100 سے زائد افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ۔توحید رحمان کے مطابق طویل عرصے سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے5 پولیس اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا،پی ایس آر ایم ایس سافٹ ویئر پر مقدمات کی معلومات بروقت اور مکمل اپ ڈیٹ نہ کرنے پر 22 افسران کی تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی، ناقص کارکردگی، غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب 6 افسران کو معطل کیا گیا، غیر حاضر رہنے والے اہلکاروں سے رقم وصول کرنے کے الزام پر ایچ آر ایم آئی ایس انچارج کو معطل کرکے اس کے خلاف محکمانہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر صحت کی زیرصدارت اجلاس، ویکسین تیاری پر پیشرفت کاجائزہ

پاکستان اورترکیہ میں ماحولیاتی پروگرامزشروع کرنے پراتفاق

ڈپٹی کمشنر مری کا شہرمیں جاری تعمیراتی منصوبوں کاجائزہ

جنگلات اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیاجائیگا:ڈی سی راولپنڈی

حکومت مذاکرات کیلئے عمران ،قیادت سے رابطہ کرے :علی محمد

مری بریوری میں ربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پروڈکشن لائن کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ