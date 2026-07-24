ناقص کارکردگی پر 100 سے زائد افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن توحید رحمان نے محکمانہ نظم و ضبط یقینی بنانے کیلئے بڑے پیمانے پرمحکمانہ کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔۔۔
، فرائض میں غفلت، غیر حاضری، بدعنوانی اور ناقص کارکردگی پر ساوتھ انوسٹی گیشن کے 100 سے زائد افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ۔توحید رحمان کے مطابق طویل عرصے سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے5 پولیس اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا،پی ایس آر ایم ایس سافٹ ویئر پر مقدمات کی معلومات بروقت اور مکمل اپ ڈیٹ نہ کرنے پر 22 افسران کی تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی، ناقص کارکردگی، غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب 6 افسران کو معطل کیا گیا، غیر حاضر رہنے والے اہلکاروں سے رقم وصول کرنے کے الزام پر ایچ آر ایم آئی ایس انچارج کو معطل کرکے اس کے خلاف محکمانہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔
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