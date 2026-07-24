صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹنڈو آدم:مطالبات منوانے کیلئے واپڈا ملازمین کی احتجاجی ریلی

  • کراچی
ٹنڈو آدم:مطالبات منوانے کیلئے واپڈا ملازمین کی احتجاجی ریلی

ٹنڈو آدم (نمائندہ دنیا)واپڈا کی مجوزہ نجکاری، خالی اسامیوں پر بھرتیوں اور ملازمین کے دیگر مسائل حل کے مطالبات کے ۔۔

حق میں واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے قلم چھوڑ ہڑتال کرکے احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا گیا۔شرکا نے مجوزہ نجکاری کیخلاف شدید نعرے بازی کی۔ دھرنے سے خطاب میں یونین رہنماؤں نے کہا کہ واپڈا کی نجکاری کا فیصلہ ملازمین اور عوام کے مفادات کیخلاف ہے ، جس کیخلاف مرکزی چیئرمین عبداللطیف نظامانی کی ہدایت پر ملک بھر میں احتجاجی تحریک جاری ہے۔ مقررین نے کہا کہ قومی اداروں کی نجکاری، مزدور دشمن پالیسیوں، ملازمین کے معاشی استحصال، پنشن اور گریجویٹی کے حقوق متاثر کرنے ، کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل نہ کرنے ، بھرتیوں پر پابندی اور دیگر اقدامات کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر صحت کی زیرصدارت اجلاس، ویکسین تیاری پر پیشرفت کاجائزہ

پاکستان اورترکیہ میں ماحولیاتی پروگرامزشروع کرنے پراتفاق

ڈپٹی کمشنر مری کا شہرمیں جاری تعمیراتی منصوبوں کاجائزہ

جنگلات اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیاجائیگا:ڈی سی راولپنڈی

حکومت مذاکرات کیلئے عمران ،قیادت سے رابطہ کرے :علی محمد

مری بریوری میں ربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پروڈکشن لائن کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ