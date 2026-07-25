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اورنگی میں راہگیر خاتون سے نازیبا حرکت کا ایک اورواقعہ

  • کراچی
اورنگی میں راہگیر خاتون سے نازیبا حرکت کا ایک اورواقعہ

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اورنگی ٹاؤن چشتی نگر میں موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان کی گلی سے گزرتی خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کا ایک اور واقعہ پیش آیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

خاتون سے نازیبا حرکت کا واقعہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ چشتی نگر شاہد پکوان کے سامنے والی گلی میں پیش آیا۔سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق خاتون سے نازیبا حرکت کا واقعہ 17 جولائی کو پیش آیا۔ فوٹیج میں دیکھا گیا کہ موٹر سائیکل سوار نوجوان چلتی بائیک پر خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کرتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے ، متاثرہ خاتون فوری گلی سے باہر نکل جاتی ہے ۔سی سی ٹی وی فوٹیج میں اوباش نوجوان با آسانی شناخت کیا جا سکتا ہے ،  پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔

 

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