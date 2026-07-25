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عمرکوٹ میں بچہ ڈوب کر جاں بحق، نصیر آباد میں ایک شخص کی خودکشی

  • کراچی
عمرکوٹ میں بچہ ڈوب کر جاں بحق، نصیر آباد میں ایک شخص کی خودکشی

عمرکوٹ، نصیر آباد(نامہ نگاران)عمرکوٹ کے نواح تھرکے گاؤں کیرلو میں 3 بچے برساتی پانی میں ڈوب گئے ، ایک بچہ 8سالہ ثناء اللہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔۔۔

 جبکہ 2بچوں 12سالہ راشد اور3سالہ اسد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کردیا گیا، ورثاء کاکہناہے کہ بارش کے بعد گھر کے قریب گڑھے میں پانی جمع تھا، اور تینوں بچے اس میں کھیل رہے تھے ۔ ادھر نصیر آباد کے گاؤں باغ لہبر میں غربت سے تنگ ایک بیٹے اور پانچ بیٹیوں کے 38 سالہ باپ عبدالرسول جت نے زہریلی دوا کھا کر زندگی کا خاتمہ کرلیا، اسے فوری طور پر لاڑکانہ اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکا۔

 

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