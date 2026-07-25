صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرحوم کے ڈی اے افسر کے واجبات ادا کرنے کاحکم

  • کراچی
مرحوم کے ڈی اے افسر کے واجبات ادا کرنے کاحکم

عمل درآمد رپورٹ رجسٹرار ہائیکورٹ کے سامنے جمع کرانے کی بھی ہدایت ریکارڈ سے واضح ہے مرحوم افسر کو زندگی میں واجبات ادا نہیں کیے گئے ،ریمارکس

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مرحوم ریٹائرڈ افسر کے پنشن اور ریٹائرمنٹ واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے کے ڈی اے کو درخواست گزار ثنا عزیز کو ایک کروڑ 10 لاکھ روپے واجبات کی مد میں ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمل درآمد رپورٹ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کے سامنے جمع کرانے کی بھی ہدایت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کے والد عزیز احمد 2012 میں کے ڈی اے سے ڈائریکٹر آئی ٹی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے ، تاہم تمام قانونی کارروائی مکمل ہونے کے باوجود انہیں پنشن اور دیگر ریٹائرمنٹ واجبات ادا نہیں کیے گئے۔

وکیل نے بتایا کہ بعد ازاں ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے قانونی ورثا کو واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی، حالانکہ کے ڈی اے خود ان واجبات کو تسلیم کر چکا ہے ۔ کے ڈی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ادارہ اب تک درخواست گزار کو 3 لاکھ 50 ہزار روپے ادا کر چکا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ادائیگی میں تاخیر بدنیتی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ادارے کو درپیش مالی مشکلات کے باعث ہوئی ہے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بقایا واجبات کی ادائیگی کے لیے سندھ حکومت سے 5 ارب روپے کی گرانٹ طلب کی گئی ہے ۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں قرار دیا کہ ریکارڈ سے واضح ہے کہ مرحوم افسر کو ان کی زندگی میں واجبات ادا نہیں کیے گئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

5میڈیکل یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کا اضافی چارج تفویض

20اضلاع میں تعمیراتی سرگرمیاں 15ستمبر تک بند

تین روزہ توانائی اور الیکٹرک موبیلٹی نمائش کا افتتاح

حکومتی سکیم میں زمینیں شامل کرنے کیخلاف کمشنرز کو فیصلہ کرنیکاحکم

مون سون:محکمہ ہاؤسنگ میں کنٹرول روم قائم

بھاٹی منصوبے کو 30 جولائی سے ٹریفک کیلئے کھولنے کی تیاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن