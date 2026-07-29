صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دولت پور:بھتہ نہ دینے پرمکینک کا قتل ، انجمن آرائیاں کا مظاہرہ

  • کراچی
دولت پور:بھتہ نہ دینے پرمکینک کا قتل ، انجمن آرائیاں کا مظاہرہ

دولت پور(نمائندہ دنیا)بدین بدو قنبرانی میں بھتہ نہ دینے پر 30 سالہ افتخار آرائیں کو بے گناہ بیدردی سے قتل کرنے کے خلاف گاؤں دیہہ فلیل میں انجمن آرائیاں کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا۔

 اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ہم افتخار آرائیں کو بیدردی سے قتل کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ایس ایس پی بدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک شریف انسان افتخار آرائیں کو قتل کرنے والے یاشو کلوئی اور اس کے بھائی کو سخت سزا دی جائے ، قتل میں ملوث دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے، مقتول کے ورثاء کو انصاف فراہم کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا اور پوری سندھ میں احتجاج کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10کلو آٹے کا تھیلا1280روپے تک پہنچ گیا

پرائس کنٹرول کے اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں، ڈپٹی کمشنر

کمشنر کا دکانوں میں پانی داخل ہونے پر پر سخت برہمی کا اظہار

کدھی ڈھاک پتن کشتی رانی بوٹنگ کے ٹھیکے کی نیلامی کا عمل مکمل

ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد

انصاف آپ کی دہلیز پر کے تحت یونین کونسل میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر