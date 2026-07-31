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فیکٹری میں آتشزدگی

  • کراچی
فیکٹری میں آتشزدگی

کراچی(این این آئی)احسن آباد میں واقع فیکٹری میں آگ لگ گئی،کے ایم سی فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی کے باعث آگ پر قابو پا لیا گیا اور ایک بڑے سانحے سے بچا لیا گیا۔واقعے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

احسن آباد میں واقع فیکٹری میں آگ لگ گئی،کے ایم سی فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی کے باعث آگ پر قابو پا لیا گیا اور ایک بڑے سانحے سے بچا لیا گیا۔واقعے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

 

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