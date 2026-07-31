موٹر سائیکل سوار جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)لانڈھی 6 نمبر کے قریب موٹر سائیکل سلپ ہونے سے بائیک سوار شخص جاں بحق ہوگیا۔ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 55 سالہ واحد کے نام سے ہوئی تاہم لاش کو اسپتال منتقل کردیا گیا۔
لانڈھی 6 نمبر کے قریب موٹر سائیکل سلپ ہونے سے بائیک سوار شخص جاں بحق ہوگیا۔ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 55 سالہ واحد کے نام سے ہوئی تاہم لاش کو اسپتال منتقل کردیا گیا۔
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