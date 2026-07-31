اسکول ہفتے میں 6روز کھولنے کا حکم، نوٹیفکیشن جاری
کراچی(این این آئی)محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے بھر میں سرکاری و نجی اسکول یکم اگست سے 6 روز تک کھولنے کے احکامات جاری کردیے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ کے سرکاری و نجی اسکول یکم اگست سے 6 روز کھولے جائیں گے ۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ یکم اگست سے سندھ بھر کے سرکاری و نجی اسکول کھل جائیں گے ۔
محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے بھر میں سرکاری و نجی اسکول یکم اگست سے 6 روز تک کھولنے کے احکامات جاری کردیے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ کے سرکاری و نجی اسکول یکم اگست سے 6 روز کھولے جائیں گے ۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ یکم اگست سے سندھ بھر کے سرکاری و نجی اسکول کھل جائیں گے ۔
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