صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مددگار 15کی بروقت کارروائی،3 سال سے لاپتہ لڑکی بازیاب

  • کراچی
مددگار 15کی بروقت کارروائی،3 سال سے لاپتہ لڑکی بازیاب

کراچی(اسٹاف رپورٹر)مددگار15 کو 3 سال سے لاپتہ لڑکی کی موجودگی سے متعلق اطلاع موصول ہوئی۔۔

پولیس مددگار15 نے کالر سے اہم معلومات حاصل کیں ۔کالر کی معلومات کے مطابق اسکی 20 سالہ بھانجی3سال قبل لاہور سے لاپتہ ہوئی تھی۔ کالر نے بتایا کہ لاپتہ لڑکی نے نامعلوم نمبر سے اپنی موجودگی اور تشدد سے متعلق ویڈیو بیان بھیجا ہے ۔ پولیس مددگار15نے کالر کے ہمراہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے بتائے گئے ایڈریس پہ پہنچ کر واش روم میں قید مذکورہ لڑکی کو بازیاب کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کوریا سے تعلقات مستحکم ،کئی شعبوں میں تعاون ضروری، چیئرمین سینیٹ

گندھارا تہذیب کے فروغ کیلئے اقدامات کر رہے،اورنگزیب کچھی

شہریوں کو بہتر سہولیات،صحت مند ماحول فراہم کرینگے ،ڈی سی

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ، سی پی او

نجکاری کمیشن ، عمران غزنوی چیف کمیونیکیشن آفیسر تعینات

نیویارک میں عالمی ٹیکسٹائل نمائش کا آغاز، پاکستان کی شرکت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ