صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ کراچی میں حاضری واوقات کار کیلئے سخت احکامات

  • کراچی
جامعہ کراچی میں حاضری واوقات کار کیلئے سخت احکامات

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے تدریسی اور غیر تدریسی ملازمین کی دفاتر میں بروقت حاضری اور موجودگی یقینی بنانے کیلئے سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے خبردار کیا۔۔

کہ سرکاری اوقاتِ کار کی خلاف ورزی کرنے والے ملازمین کے خلاف ضابطہ اخلاق کے تحت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔یہ اقدام جامعہ کے قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل جوکھیو کی جانب سے وقت کی پابندی اور انتظامی نظم و ضبط پر زور دینے کے بعد سامنے آیا ۔جامعہ کراچی کے رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر عمران احمد صدیقی کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق تمام ڈینز، ڈائریکٹرز، چیئرپرسنز اور شعبہ جاتی سربراہان کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی سرکاری اوقاتِ کار کے دوران اپنے دفاتر میں موجودگی ہر صورت یقینی بنائیں۔نوٹیفکیشن کے مطابق پیر سے جمعہ تک دفتری اوقات صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک ہوں گے ۔ پیر تا جمعرات نماز و دوپہر کے کھانے کا وقفہ دوپہر 1:00 بجے سے 2:00 بجے تک جبکہ جمعہ کے روز 1:00 بجے سے 2:30 بجے تک ہوگا۔مقررہ اوقات کی خلاف ورزی کی صورت میں یونیورسٹی آف کراچی ایمپلائز آرڈیننس 1962 اور جامعہ کراچی ایکٹ 1972 کے تحت متعلقہ ملازمین کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی کاصفائی و نکاسی آب کاجائزہ

پروفیسر فیضان الحق کی یاد میں جی سی ڈبلیو کو60لاکھ کا عطیہ

صوبائی وزیر سے تاجران صرافہ بازار اینڈ جیولرز کی ملاقات

تاریخی ریلوے جنکشن وزیرآباد عدم توجہ پر خستہ حالی کاشکار

نوسرباز حساس ادارے سے ریٹائرملازم سے 8لاکھ بٹور لئے

ٹرانسفارمر خراب‘گورنمنٹ کالج میں5روز سے بجلی بند

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ