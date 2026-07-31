صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کربلا میں زائرین پر حملے کے خلاف ایم ڈبلیو ایم کااحتجاج آج ہوگا

  • کراچی
کربلا میں زائرین پر حملے کے خلاف ایم ڈبلیو ایم کااحتجاج آج ہوگا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین کراچی کے تحت عراق و ایران میں زائرین امام حسین پر حملے کے ۔۔۔

خلاف آج بروز جمعہ احتجاج ہوگا۔ مرکزی احتجاجی مظاہرہ جامع مسجد خواجہ اثنا عشری کھارادر کے باہر ایک بجے منعقد کیا جاے گا جس میں مرکزی قائدین خطاب کریں گے ۔ ترجمان ایم ڈبلیو ایم نے جاری بیان میں کہا کہ عراق کے مقدس شہر کربلائے معلی پر ایسے وقت میں بمباری کی گئی جب دنیا بھر سے کروڑوں مسلمان امام حسین کے چہلم کی مذہبی تقریبات منانے کے لئے جمع ہیں۔امریکی بمباری میں زائرین سمیت عراقی شہری شہید ہوئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ کی عدم دلچسپی ، پابندی پر عملدرآمد نہ ہو سکا شیشے کے فلیورز، ویپ کی فروخت جاری

اپنا کھیت، اپنا روزگار 1275 کاشتکاروں سرٹیفکیٹس تقسیم

ایف ڈی اے کا ایکشن ،سرکاری اراضی پرناجائز تعمیرات مسمار

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر ماہم آصف کا ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ