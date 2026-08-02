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سجاول:ڈکیتی ناکام ہونے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، 2تاجر زخمی

  • کراچی
سجاول:ڈکیتی ناکام ہونے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، 2تاجر زخمی

سجاول (نامہ نگار )دڑو، میرپور بٹھورو روڈ پر ڈکیتی کی کوشش ناکام ہونے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔۔۔

جس کے نتیجے میں دو تاجر زخمی ہوگئے ، ریسکیو ذرائع کے مطابق مسلح ڈاکوؤں نے تاجروں کو روک کر لوٹنے کی کوشش کی، تاہم مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ جسکے نتیجے میں احسان اللہ اور محمد ہارون جت زخمی ہوگئے ، جن کا تعلق جاتی سے ہے ۔ واقعے کے بعد زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر دڑو منتقل کردیا گیا ہے۔

 

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