صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مبینہ پولیس مقابلہ،2اسٹریٹ کرمنلز پکڑے گئے

  • کراچی
مبینہ پولیس مقابلہ،2اسٹریٹ کرمنلز پکڑے گئے

کراچی (اے پی پی)نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے خمیسو گوٹھ سیکٹر ایف 5 نیو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں2اسٹریٹ کریمنلز کو گرفتار کرکے۔۔۔

 ان کے قبضے سے ایک عدد ٹی ٹی پستول ، 2 عدد وائلٹ، 3عدد موبائل فونزاور ایک موٹر سائیکل برآمدکرلی۔ہفتہ کو ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مطابق گرفتار ملزمان میں سمیرعرف ڈھولو ولد ارشاد عرف ماما کاکڑاور حفیظ ولد نور احمد شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لاہور ہائیکورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات کے پانچویں ہفتے کا ججز روسٹر جاری

نوجوان ڈاکٹرز کیلئے ای سی جی کی تشخیصی مہارتوں پر ورکشاپ

ڈی سلٹنگ ، عملہ ،مشینری فراہمی کیلئے ڈی جی واسا کو ہدایت

پی ایچ اے :ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانیکی ہدایت

رات کو ترقیاتی کاموں کے اطراف لائٹس انتظامات کے احکامات

دربار اپگریڈیشن :ڈیڈلائن کے باجود منصوبہ مکمل نہ ہوسکا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل