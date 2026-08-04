ٹنڈو آدم:شکیل بلوچ کی بازیابی کیلئے شٹر ڈاؤن ہڑتال، احتجاجی ریلی
ٹنڈو آدم(نمائندہ دنیا)گاؤں عالم بلوچ کے رہائشی گڈز ٹرانسپورٹ یونین کے صدر شکیل بلوچ کے پر اسرار اغوا کو 10 روز گزر جانے کے باوجود بازیاب نا ہونے پر مکمل شٹر بند ہڑتال کی کال دی گئی۔۔۔
ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لئے ڈنڈا بردار نوجوان شہر کے مختلف مقامات پرگشت کر تے رہے، پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔
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