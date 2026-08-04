صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ بلدیہ کیس میں رہائی پانے والے رحمان بھولا پھر گرفتار

  • کراچی
سانحہ بلدیہ کیس میں رہائی پانے والے رحمان بھولا پھر گرفتار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سانحہ بلدیہ کیس میں رہائی پانے والے رحمان بھولا کو پولیس نے ایک بار پھر گرفتار کرلیا ہے۔

نجی ٹی وی کے مطابق رحمان بھولا کو پولیس نے نارتھ ناظم آباد سے گرفتار کیا ہے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظرعام پر آگئی ہے۔ویڈیو میں پولیس کو رحمان بھولا کو گرفتار کرکے لے جاتے دیکھا جاسکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز میں ہونے والی فائرنگ کے الزام میں رحمان بھولا کو گرفتار کیا گیا ہے ۔اس کے علاوہ سیکٹر انچارج ذیشان کو بھی حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے کارکن عبید کے ٹو کے گھر بھی چھاپے مارے گئے ہیں لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چہلم امام حسینؓ پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات ، 4167 پولیس افسر ،اہلکار، رضاکار تعینات

تاریخی عمارتوں کی اصل حالت میں بحالی کا حکم

ٹیچنگ ہسپتال میں وافر مقدار میں ادویات رکھنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا سیالکوٹ کا نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ کی جانب سے جلوس روٹس کا معائنہ

حافظ آباد:سپیشل سکول کے طلبہ میں ہمت کارڈ تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس