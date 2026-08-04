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روہڑی:ٹرالر سے تصادم میں لوڈ رکشے کا ڈرائیور جاں بحق

  • کراچی
روہڑی:ٹرالر سے تصادم میں لوڈ رکشے کا ڈرائیور جاں بحق

روہڑی(نمائندہ دنیا)روہڑی کے قریب نیشنل ہائی وے پر سی پیک انٹرچینج کے مقام پر لوڈر رکشہ اور ٹرالر ٹکرا گئے، جس کے باعث لوڈر رکشہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔۔۔

 جبکہ اس کا ڈرائیور دلشاد بھٹو شدید زخمی ہوگیا، جو تعلقہ اسپتال روہڑی میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والے دلشاد بھٹو کا تعلق بڑی پٹنی سے بتایا جاتا ہے ،پولیس نے ٹرالر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔

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