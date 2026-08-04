صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد،جامشورو، بلڑی شاہ کریم میں خاتون سمیت 3 افراد قتل

  • کراچی
حیدر آباد،جامشورو، بلڑی شاہ کریم میں خاتون سمیت 3 افراد قتل

حالی روڈ حیدر آباد میں بیوی قتل کرکے شوہر فرار، ورثا کالاش کے ساتھ دھرناجامشورو، بلڑی شاہ کریم میں گروہی تصادم کے دوران عزیز، شیراز مارے گئے

اندرون سندھ (نمائندگان)حیدر آباد، جامشورو اور بلڑی شاہ کریم میں خاتون سمیت 3افراد کو قتل کردیا گیا۔ حیدر آباد میں حالی روڈ کے علاقے میں شوہر 8بچو ں کی ماں زبیدہ کو قتل کرکے فرار ہوگیا، بچوں اور ورثا نے لاش پریس کلب کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا، اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، انہوں نے پولیس پر جانبداری کا الزام بھی لگایا۔ بلڑی شاہ کریم کے نواحی علاقے لاکھاٹ کے قریب گاؤں فوٹو ملاح میں ملاح برادری کے دو گروپوں کے درمیان تصادم سے 40 سالہ عزیز ولد مولا بخش ملاح جاں بحق ہوگیا۔ ورثا کے مطابق مقتول کو اس کے چچازاد بھائی دوست علی ملاح نے چاقو کے وار کر کے قتل کیا، جس کے بعد ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔

پولیس نے لاش ضروری قانونی کارروائی کے لیے سول اسپتال ٹنڈو محمد خان منتقل کی، جہاں پوسٹ مارٹم اور دیگر کارروائی مکمل ہونے کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ جامشورو کے نواحی گاؤں کارو کھو میں ملاح برادری کے دو گروپوں کے درمیان معمولی بات پر شروع ہونے والا تنازع خونریز تصادم میں تبدیل ہوگیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان پہلے تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد لاٹھیوں، ڈنڈوں اور مبینہ طور پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ آٹھ افراد شدید زخمی ہوگئے پولیس اور مقامی ذرائع کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت شیراز ملاح کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں عامر، عزیز، سجاد، عبدالرحیم، صادق، اصغر ودیگر شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پرانی گاڑیوں کی سکریپنگ،قانونی فریم ورک متعارف

سکول ، کالج ٹیچرز انٹرنز کے کنٹریکٹس میں توسیع کااعلان

پولیس ملازمین ، اہلخانہ کوعلاج کیلئے 18لاکھ 35ہزار جاری

بلال یاسین کی کھلی کچہری ،عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات

واسا کا دائرہ کار 99تحصیلوں تک بڑھانے کا منصوبہ

سوسائٹی کی اخلاقی تعمیر میں ماں کا کردار کلیدی:ڈاکٹر طاہر القادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس