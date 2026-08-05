رضاکاروں کیلئے تربیتی ورکشاپ
کراچی(این این آئی)الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ سندھ کے زیر اہتمام مون سون کے پیش نظرتین روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، ورکشاپ میں رضاکاروں کو بریفنگ کے ساتھ ساتھ عملی مشقوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔
الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ سندھ کے زیر اہتمام مون سون کے پیش نظرتین روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، ورکشاپ میں رضاکاروں کو بریفنگ کے ساتھ ساتھ عملی مشقوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔
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