داخلوں کی تاریخ میں توسیع
کراچی(این این آئی)وفاقی اردو یونیورسٹی کی ڈائریکٹر ایڈمیشن ڈاکٹر کوثر یاسمین نے اعلان کیا ہے کہ بی ایس تھرڈ ایئر ایوننگ پروگرام میں داخلوں کی تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے آخری تاریخ 13 اگست مقرر کردی گئی ہے۔
وفاقی اردو یونیورسٹی کی ڈائریکٹر ایڈمیشن ڈاکٹر کوثر یاسمین نے اعلان کیا ہے کہ بی ایس تھرڈ ایئر ایوننگ پروگرام میں داخلوں کی تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے آخری تاریخ 13 اگست مقرر کردی گئی ہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments