صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:اختیارات سے تجاوز پولیس افسر قانون کی گرفت میں آگیا

  • کراچی
محراب پور:اختیارات سے تجاوز پولیس افسر قانون کی گرفت میں آگیا

محراب پور(نمائندہ دنیا)اختیار سے تجاوز کرنے والا پولیس آفیسر قانون کی گرفت میں آگیا۔

 ایڈیشنل سیشن جج کنڈیارو علم الدین جانوری کی عدالت نے بہلانی کے رہائشی محمد ندیم ملک کی درخواست پر سابق ڈی ایس پی محراب پور علی اکبر کھوکھر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا ہے ، ذرائع کے مطابق ندیم ملک کو نامعلوم مقام پر حبسِ بے جا میں رکھا اور پھر بھریا روڈ تھانے پر منشیات کے جھوٹے مقدمے میں چالان کر دیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کی غفلت پر مدینہ ٹائون و دیگر علاقوں کے مکین سیوریج ملا پانی آنے سے پریشان

انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز مسائل کا گڑھ بن گیا

چاروں اضلاع میں مثالی گاؤں منصوبہ ٹائم پر مکمل کرنیکا حکم

ستھرا پنجاب کے اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں:ڈی سی

ستھرا پنجاب مہم شہروں تک محدود، دیہی علاقے نظر انداز

دو منشیات فروش گرفتار ،تین کلوگرام سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر