صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راجہ اظہر کا یوم شہدا پر پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت

  • کراچی
راجہ اظہر کا یوم شہدا پر پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت

کراچی (اسٹاف رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر راجہ اظہر نے یومِ شہدائے پولیس کے موقع پر وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس شہداء کی قربانیاں قوم کا سرمایہ اور امنِ پاکستان کی ضمانت ہیں۔

پی ٹی آئی کراچی کے صدر راجہ اظہر نے یومِ شہدائے پولیس کے موقع پر کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکار ہمارے قومی ہیروز ہیں اور پوری قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید اہلکار قوم کے ان بہادر سپوتوں میں شامل ہیں جنہوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی۔ دہشت گردی اور جرائم کے خلاف جنگ میں پولیس کی لازوال قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کی غفلت پر مدینہ ٹائون و دیگر علاقوں کے مکین سیوریج ملا پانی آنے سے پریشان

انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز مسائل کا گڑھ بن گیا

چاروں اضلاع میں مثالی گاؤں منصوبہ ٹائم پر مکمل کرنیکا حکم

ستھرا پنجاب کے اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں:ڈی سی

ستھرا پنجاب مہم شہروں تک محدود، دیہی علاقے نظر انداز

دو منشیات فروش گرفتار ،تین کلوگرام سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر