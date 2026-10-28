صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوٹیشن کورس کے امتحانی نتائج کا اعلان

  • کراچی
بیوٹیشن کورس کے امتحانی نتائج کا اعلان

کراچی (این این آئی) سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کراچی نے سیکنڈ ٹرم شارٹ کورس بیوٹیشن امتحان 2026ء کے نتائج کا اعلان کردیا ہے، جس میں کامیابی کا مجموعی تناسب 84.09 فیصد رہا۔

ترجمان ٹیکنیکل بورڈ زوہیب احمد خان کے مطابق امتحان میں مجموعی طور پر 220 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں سے 185 امیدوار کامیاب قرار پائے ۔امتحانی نتائج کے مطابق روز بیوٹی کالج پاکستان، گلشنِ اقبال کراچی کی طالبہ سیدہ قرۃ العین عابدی نے 300 میں سے 247 نمبر حاصل کرکے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یونیورسل بیوٹی اکیڈمی اینڈ سیلون، گلستانِ جوہرکی صفا نے 300 میں سے 244 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔تیسری پوزیشن مشترکہ طور پر روز بیوٹی کالج پاکستان، گلشنِ اقبال کی نازیہ کنول اور زیڈ وی ایم جی رنگون والا کمیونٹی سینٹر کی نیہا عامر چغتائی نے حاصل کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کی سرگرمیوں کا جائزہ

سرکاری محکموں کی کارکردگی میں بہتری اولین ترجیحات ہیں،اے سی بھیرہ

ڈپٹی کمشنرکا ریسکیو 1122 اسٹیشن میانوالی کا دورہ

ایم ڈی واسا میانوالی کا مین بازار کا دورہ ، نالوں کی مکمل صفائی کا جائزہ

گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں 25990 لیٹر دودھ کو چیک

بیوہ کو اراضی سے محروم کرنیوالے پٹواری کو 31 سال قید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن